Herstelde zwaan nog niet meteen terug in Mariadal: "Wachten op de ruif"

Het park Mariadal in Zaventem moet nog even wachten op de terugkomst van één van zijn bekendste inwoners. De zwaan, die er al jaar en dag deel uitmaakt van het decor, is stilaan aan de beterhand, maar zal nog niet meteen uitgezet worden.

De bijna twintig jaar oude zwaan werd begin deze maand opgenomen met een bacteriële infectie. Even werd het ergste gevreesd, maar het dier is intussen bij de dierenarts weer op krachten gekomen. Toch zal ze haar vertrouwde plaats in Mariadal nog niet meteen innemen. “Dat duurt zeker tot na de ruif en die kan nog weken op zich laten wachten,” zegt dierenarts Erwin Thielemans van dierenasiel Vetas. “Een zwaan drijft op haar veren. Nu ontbreekt deze zwaan een paar veren, mogelijk omdat de dierenarts er moest verwijderen door het olieprobleem (de zwaan rook naar frituurvet, red.). Daardoor zou de zwaan opnieuw erg ziek kunnen worden en zelfs verdrinken.”

De zwaan maakt nu ook geen nieuwe veren aan. “Dat gebeurt in het voorjaar in de ruiftijd. Daarom is het nu kwestie om de zwaan nog een paar weken binnen te houden. Het dierenasiel zal zich bij de gemeente Zaventem informeren of iemand binnen de gemeente dat kan doen.”