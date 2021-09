Herwaardering oudste sociale woonwijk van Vilvoorde gestart

Een aannemer is vorige week begonnen met de sloop van 24 leegstaande en verouderde sociale woningen in het Maurtis Duchéhof. Momenteel is er geen nieuwbouwproject voorzien op de vrijgekomen percelen, maar op langere termijn zouden er nieuwe sociale woningen gebouwd worden in de oudste sociale woonwijk van de Zennestad. “In tussentijd willen we de gronden nuttig gebruiken. We denken aan een tijdelijke invulling met bijvoorbeeld sport- en spelelementen”, zegt schepen van woonbeleid Tine Paredis. “Op die manier hopen we een aangenamere buurt te creëren en de leefbaarheid in de wijk te verhogen.”

Foto: Stad Vilvoorde