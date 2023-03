Het regent boetes in Merchtem: “Maar ANPR-camera blijft staan”

Verschillende Hammenaren kregen een boete omdat ze het digitaal verbodsbord C3 in de Sint-Guduladreef negeerden en geregistreerd werden door de ANPR-camera met nummerplaatherkenning. Burgemeester Maarten Mast (LVB) zegt dat de camera in het begin niet correct was afgesteld en dat onterechte boetes worden terug gestort. “Nu werkt de camera wel correct”, zegt Mast.

Doel van de ANPR-camera in de Sint-Guduladreef is om het sluipverkeer te weren. Tijdens de spitsuren proberen vele bestuurders de file van de Brusselsesteenweg te vermijden door de smalle Sint-Guduladreef richting Rassel te nemen. Iedereen, met de enige uitzondering van landbouwvoertuigen, wordt tijdens de piekmomenten op weekdagen tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 19 uur geflitst. Per boete van 58 euro gaat een deel naar Haviland en een deel naar de gemeente. Zowat 25 tot 30 euro vloeit zo terug naar de gemeente.

Jos De Haes (69) uit de Sint-Guduladreef zelf, kreeg drie boetes van 58 euro in de bus. “Ik moest er zijn bij een bevriende landbouwer”, zucht De Haes. “Een andere dag kreeg ik een oproep voor stroperij op de jacht. Dat is hier 400 meter van mijn deur. Ik heb dus geen kilometers omgereden. Ik kreeg opnieuw een boete.Twee boetes werden zelfs uitgeschreven voor een passage op zondag, terwijl die camera’s dan eigenlijk niet zouden mogen werken. Het is er los over. Wij worden hier in Hamme gegijzeld."

De Haes merkt op dat hij lang niet alleen is. Zo zijn ook zijn buren al twee keer beboet. Burgemeester Maarten Mast zegt dat er in het begin enkele fouten waren in de afregeling van de ANPR-camera. “Maar de camera’s zijn nu correct afgesteld. Er wordt in het weekend niet meer geflitst”, zegt de burgemeester. “Ook de uurregeling is juist gezet. Onterechte boetes zullen worden terugbetaald. Het doel is om sluipverkeer tijdens de spits te weren en dat lukt. De ANPR-camera blijft sowieso staan.”