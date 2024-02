Hevige regen zorgt voor wateroverlast in Pajottenland

De overstromingen van begin januari liggen nog vers in het geheugen en nu dreigt er opnieuw wateroverlast. Sinds vannacht is er een pak regen gevallen waardoor in het Pajottenland verschillende straten zijn afgesloten. Voorlopig zijn er nog geen huizen ondergelopen.

In Gooik, Galmaarden en Pepingen zijn nu al een aantal straten afgesloten. Het waterpeil van de Mark stijgt er razendsnel. Er is vannacht dan ook bijzonder veel regen gevallen. “Tussen de 25 en 30 liter per vierkante meter,” weet weerman Erwin Vranckx uit Pepingen. “Op één nacht tijd stonden weilanden, akkers en sommige straten blank.” De grond is dan ook nog altijd verzadigd na de wateroverlast van begin dit jaar.

Ook de komende dagen gaat het nog veel regenen. “Er komt nog een storing die donderdag voor een kletsnatte ochtendspits zal zorgen. Lokaal kan er opnieuw 10 tot 20 liter water per vierkante meter vallen in het Pajottenland. In de loop van de dag wordt het droger, maar vrijdag gaat het opnieuw regenen.”

Meer hierover zie je in ons nieuws.