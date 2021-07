Hevige regenval zet ook straten in Vlaamse Rand blank

Donderdagnamiddag heeft de hevige regenval op verschillende plaatsen in onze regio wateroverlast veroorzaakt. Onder meer in Grimbergen, Meise, Wemmel, Overijse, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle staan kelders onder water en straten blank.

Het noodweer van gisteren en vandaag heeft vooral in het zuiden en oosten van ons land zware gevolgen, maar onze regio blijft niet geheel gespaard. “Sinds 12.20 uur krijgen we meldingen van overstromingen binnen uit Strombeek-Bever, Beigem en het centrum van Grimbergen”, laat de politiezone Grimbergen weten via Facebook. “Verschillende straten zijn afgesloten.” De gemeente deelt zandzakjes uit. Omdat de Maalbeek uit haar oevers trad, liep brasserie Tommenmolen onder water.

Ook in de naburige gemeenten Meise en Wemmel staan straten blank. De oprit van de A12 aan Plantentuin Meise en de afrit aan Parking C zijn ondergelopen. In Overijse liep het water binnen in verschillende huizen. De Reutenbeek, Dreef en Meerlaan zijn afgesloten.

Ook in Halle, deelgemeente Buizingen, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel leidt de zware regenval tot problemen. De regio van de Zennevallei wordt al voor de derde keer in een paar weken tijd getroffen door wateroverlast.