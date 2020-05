Hier beslist de Nationale Veiligheidsraad vandaag over

Het is zo goed als zeker dat kappers en schoonheidsspecialisten vanaf volgende week de deuren opnieuw mogen openen. De sector heeft samen met virologen een protocol uitgewerkt hoe dat op een veilige manier kan verlopen. Ook voor marktkramers heeft de Nationale Veiligheidssraad mogelijk goed nieuws. De voorbije weken troffen de Vlaamse steden en gemeenten heel wat voorbereidingen zodat de markten met respect voor de afstandsregels kunnen verlopen. Grote jaarmarkten blijven evenwel verboden.

Onder strikte voorwaarden zouden ook musea, bibliotheken en dierentuinen heropenen. Dat zal wel gebeuren onder een gelimiteerd ticketsysteem, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd in éénzelfde ruimte zijn. Op het vlak van sport zouden vanaf maandag voor kinderen onder de 12 jaar alle sportactiviteiten opnieuw mogelijk zijn en zouden sportactiviteiten in buitenlucht in groepen van maximaal 20 mensen kunnen. Met andere woorden: wielertoeristen kunnen opnieuw een fietstocht maken en voetbalclubs kunnen mits de nodige maatregelen trainingen opstarten.

Volgende week maandag gaan ook de meeste scholen in het land terug openen. Vrijdag proefdraaien ze een dag, zodat ze in het weekend de nodige zaken al kunnen bijsturen. De Vlaamse Regering heeft ook de noodopvang voor kleuters in scholen versoepeld. Voortaan zijn 20 kleuters per bubbel toegestaan.