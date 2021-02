Hinder door waterlek op druk kruispunt

Het kruispunt van de Nieuwstraat met de Steenweg in Asse is momenteel gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Een aannemer herstelt er een waterlek. De werkzaamheden duren minstens tot morgennamiddag.

Op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Steenweg in Asse komen twee drukke verkeersaders samen. Twee maanden geleden werd de Steenweg een tijdlang afgesloten na een waterlek. “Gisteren werd hier opnieuw een waterlek vastgesteld”, vertelt Fred Scrayen, diensthoofd Verkeer van de politiezone AMOW. "Het lek is vermoedelijk ontstaan door de winterse omstandigheden. Mogelijk hebben de twee bouwwerven vlakbij ook een impact op de leidingen in de ondergrond.”

Het kruispunt is voor een deel afgesloten. Het verkeer moet een omleiding volgen. “Op de Steenweg kan je voorlopig niet in de richting van Brussel rijden. Zowel het verkeer vanuit Ternat als het verkeer vanuit Aalst en Dendermonde moet een omleiding volgen via de Nieuwstraat, Bloklaan en Boekfos", meldt Scrayen.

Initieel zouden de werkzaamheden duren tot dinsdag, maar de herstellingen verlopen vlotter dan voorzien. “De aannemer heeft het waterlek al gedicht”, verduidelijkt Scrayen, “wellicht is de herstelling van het wegdek morgen in de late namiddag afgerond".