Hoe denkt Vilvoordenaar over politieke impasse?

Gisterochtend was er een bestuursakkoord in Vilvoorde, gisteravond niet meer en plots was Vilvoorde nationaal nieuws. Wat vindt de Vilvoordenaar van de politieke impasse? Heeft Hans Bonte zichzelf in de voet geschoten door Groen geen schepenmandaat te geven? En hoe met het nu verder? RINGtv trok de straat op.

De meningen zijn verdeeld, maar niet mals. "Dat is mensen gebruiken, in dit geval de Groenen, maar ze niet eren. Ik ben daar niet fier op als Vilvoordenaar dat dat gebeurt in mijn stad. Ik denk dat heel het land, zeker Vlaanderen, daar gechoqueerd over is," zegt een Vilvoordenaar.

De Vilvoordenaren hebben zo hun eigen theorie over de manoeuvres van Hans Bonte. "Ik denk dat hij door zijn fratsen toegeeft niet meer geïnteresseerd te zijn in het burgemeesterschap van Vilvoorde, maar hogerop kijkt. Ik vermoed dat hij daarom de coalitiegesprekken in de war stuurt."

Anderen, die nog altijd achter Bonte staan, zien het wel somber in."Ik denk niet dat hij dat nu nog kan oplossen. Ik denk dat enkel Open Vld met Jo De Ro of gelijk wie, of van N-VA dit nog kan oplossen."

Nog anderen tot slot vinden de rustpauze die Jo De Ro inlast, een goede zet. "Dan kunnen ze allemaal even tot bezinning komen. Ik denk dat diezelfde mensen straks ervoor moeten zorgen dat ze hun problemen oplossen. Maar het hele zaakje stinkt wel, vind ik."