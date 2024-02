Hoe vier jij valentijn?

Het is vandaag valentijn. Een dag die staat in het teken van de liefde. Wij gingen langs in de plantentuin van Meise om te horen of jullie deze speciale dag vieren of niet.

Geen romantischere plek dan het groen van de plantentuin. “Moest het in het weekend hebben plaatsgevonden, zou ik misschien uit eten geweest zijn, maar voor de rest vier ik het niet echt”, zegt Marijke. Bij Tim hetzelfde geluid. “Ik vier het niet omdat ik mij dan slachtoffer vind van de commerce. We compenseren dat door in het jaar iets onverwachts te doen. Een cadeautje voor elkaar kopen, of eens op restaurant gaan, want we eten nogal graag.”

Patrick viert het dan weer wel. “Ik ben naar de winkel geweest en ik heb een grote taart gaan halen dat ik en mijn vrouw daar samen van kunnen genieten.”