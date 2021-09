Hoeilaart geeft voorrang aan jonge inwoners bij aankoop woningen

De gemeente Hoeilaart ziet steeds vaker jonge inwoners uitwijken naar andere gemeenten. “De ligging, het groen en de gemeenschapsbeleving maken ons dorp erg aantrekkelijk. Huizen worden snel verkocht aan hoge prijzen, waardoor jongeren vaak de kans niet krijgen om een bod te doen”, stelt schepen Joy Sergeys vast. “We betreuren dat die jongeren wegtrekken omdat ze vaak een sterke binding hebben met een vereniging of een club in onze gemeente.”

Het gemeentebestuur voert nu een voorrangsregel in voor twee woonprojecten. Die liggen in de R. Lauwersstraat en op de hoek van de A.Biesmanslaan en de Koldamstraat. De projecten tellen elk ongeveer honderd woningen. “De eerste vier maanden zullen de woningen aangeboden worden aan inwoners van Hoeilaart tussen 18 en 35 jaar die nog geen eerste woning hebben. We houden daarbij rekening met het aantal jaren dat ze in onze gemeente wonen. Het is bovendien een voordeel als ze minstens drie jaar lid geweest zijn van een erkende vereniging”, verduidelijkt Sergeys. “Als de woningen binnen die periode niet verkocht raken, krijgen ook andere inwoners of ex-inwoners van Hoeilaart gedurende twee maanden voorrang.”

De projecten zullen eind 2023 klaar zijn. “Om een opbod van prijzen te vermijden tijdens het eerste half jaar, vragen we de projectontwikkelaars om de verkoopprijzen vooraf aan ons mee te delen”, vult burgemeester Tim Vandenput aan. “We zullen maandelijks controleren of de afgesproken voorrangscriteria gerespecteerd worden.” De gemeente wil in de toekomst soortgelijke projecten lanceren.

Foto: Eén van de woonprojecten komt op de hoek van de A.Biesmanslaan en de Koldamstraat.