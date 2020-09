Hoeilaart krijgt middelbare school

Hoeilaart wil in september 2022 een middelbare school openen. Het gemeentebestuur heeft een akkoord bereikt met het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Hoeilaartse jongeren zullen niet langer moeten uitwijken naar omliggende gemeenten voor secundair onderwijs.

Hoeilaart telt twee basisscholen waar plaats is voor 1.300 leerlingen. “Na het lager onderwijs moeten jongeren uitwijken naar naburige gemeenten zoals Overijse, Tervuren, Etterbeek en Leuven”, vertelt schepen van Onderwijs Eva De Bleeker. “Het wordt steeds moeilijker om een plek te bemachtigen in die scholen. Bovendien speelt het idee al langer om een eigen secundaire school op te starten.” De gemeente werkt samen met het Gemeenschapsonderwijs om die plannen concreet te maken.

De nieuwe school komt in de POM-gebouwen aan de J.B. Charlielaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling om volgend schooljaar al te beginnen, maar het dossier liep vertraging op door de renovatiewerken en de coronacrisis. “In september 2022 starten we met een eerste jaar en we hebben de ambitie om elk jaar één leerjaar meer te openen”, licht Algemeen Directeur Kurt Meeus van GO! Scoop toe. “Veel hangt af van de interesse van de Hoeilaartse leerlingen en ouders, maar we hopen uit te groeien tot een volwaardige school.”

De school zal een satellietschool zijn van het Koninklijk Atheneum van Tervuren. De nadruk ligt er op methodiek en onderzoekend leren.