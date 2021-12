Hoeilaart veegt volksraadpleging over bouwproject van tafel

De gemeente Hoeilaart wil geen volksraadpleging waarin mensen zich kunnen uitspreken of ze voor of tegen een grootschalig woonproject in het centrum zijn. Oppositiepartij CD&V pleitte voor zo'n raadpleging. “Het lopende onderzoek is veel transparanter, elke inwoner kan de plannen inkijken en bezwaren indienen”, zegt burgemeester Tim Vandenput.

In Hoeilaart is er heel wat te doen rond een woonproject met bijna 100 woongelegenheden in het centrum van de gemeente. In september besliste de gemeenteraad al om Hoeilanders gedurende zes maanden een eerste kooprecht te geven in het woonproject. Maar de Hoeilaartse CD&V ziet het project niet zitten. “Dit megalomaan project heeft een invloed op de mobiliteit, de bereikbaarheid van handelaars, op onze scholen die nu al aan hun maximumcapaciteit zitten en op de nabijgelegen wijk. Om nog maar te zwijgen van de verstedelijking die ons dorp nu reeds ondergaat”, zegt gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk.

Met een volksraadpleging wou CD&V de Hoeilanders hun zegje laten doen over het project. Maar dat voorstel veegde de gemeenteraad gisteren van tafel. “De inwoners hebben al toegang tot alle informatie. De voorgestelde volksraadpleging geeft geen informatie en vraagt gewoon een antwoord. Bovendien is een volksraadpleging niet bindend, het openbaar onderzoek is dat wel”, zegt burgemeester Tim Vandenput. “Elke inwoner van Hoeilaart kan het volledig ingediende dossier komen inkijken of online bekijken. Op basis hiervan kan elke inwoner een gegrond bezwaar indienen.”

De CD&V in Hoeilaart blijft intussen vasthouden aan kleinschaliger project en blijft achter een volksraadpleging staan. “De huidige meerderheid had bij de verkiezingen de mond vol van participatie en inspraak. Dit was de kans om dit in de praktijk waar te maken en duidelijk te maken dat zij het echt menen en dat zij rekening houden en respect hebben voor onze inwoners”, besluit gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk.