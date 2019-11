Hof van Cassatie verwerpt beroep veroordeelde Vilvoordse Syriëstrijder

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Hakim Elouassaki verworpen. De Vilvoordse Syriëstrijder kreeg 28 jaar cel voor een moord die hij in Syrië zou gepleegd hebben. Elouassaki vocht de straf aan, maar die is nu definitief.

Elouassaki heeft volgens justitie een gegijzelde sjiiet een kogel door het hoofd geschoten toen zijn familie het gevraagde losgeld niet kon betalen. Volgens zijn advocaat kreeg Elouassaki geen eerlijk proces omdat het hof van beroep van Antwerpen niet adequaat kon oordelen over zijn geestestoestand. Volgens de raadsman had Elouassaki in observatie moeten worden geplaatst, zodat de rechters een beter beeld hadden kunnen krijgen van zijn mentale toestand. Een stelling die het Hof van Cassatie niet volgt, waardoor zijn veroordeling tot 28 jaar cel definitief wordt.

Elouassaki is de eerste teruggekeerde Syriëstrijder die in ons land werd veroordeeld voor een terroristische moord die in Syrië werd gepleegd. De Vilvoordenaar was samen met enkele vrienden en leden van Sharia4Belgium naar Syrië getrokken en had zich aangesloten bij Majlis Shura Al Mujahideen, een terroristische groep die mensen gijzelde en losgeld eiste van hun familieleden. De terrorist keerde in april 2013 terug naar België nadat hij een granaatscherf in het hoofd had gekregen.