Hogeschool Odisee in Dilbeek schakelt over naar code oranje

Vanaf maandag schakelen alle campussen van hogeschool Odisee over naar code oranje. De onderwijsinstelling heeft ook een campus in Dilbeek. “Voor de studenten is de impact beperkt, de praktijklessen gaan bijvoorbeeld gewoon door”, duidt de campusbeheerder.

Eind september schakelden de campussen Brussel en Brussel Terranova al over naar code oranje. De directie heeft beslist dat ook de vijf andere campussen van de hogeschool, waaronder die in Dilbeek, overgaan naar code oranje. “Door de stijgende cijfers schakelden verschillende hogeronderwijsinstellingen over naar code oranje”, legt Philippe Van Hellemont van het directiecomité van Odisee uit, “ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van de gezondheid, maar ook om ons leerplichtonderwijs te vrijwaren van verdere verstrengingen.”

De campus in Dilbeek biedt voornamelijk sportgerelateerde opleidingen aan. De praktijklessen gaan gewoon door. “We focussen meer op techniek, waardoor studenten voldoende afstand kunnen houden”, zegt campusbeheerder Lieselot Van Droogenbroeck. “Omdat de studenten naar de campus komen voor de praktijklessen, volgen ze hier ook hun theorielessen en blijven de online lessen beperkt. De lokalen zijn voldoende groot om dat op een veilige manier te doen.”

Belangrijk signaal

Hogeschool Odisee bereidde de overschakeling naar code oranje al voor sinds de start van het academiejaar. “De switch is in eerste plaats bedoeld als belangrijk signaal”, vult Harry Parys, directeur Student en Talent bij Odisee, aan. “De situatie is ernstig en we zullen inzetten op bijkomende sensibilisering. Studenten die de regels halsstarrig weigeren te volgen, zullen daar ook voor gesanctioneerd worden.”

Het personeel zal zoveel mogelijk van thuis uit werken. Enkel essentiële onderzoeksactiviteiten en vergaderingen kunnen doorgaan op de campus.