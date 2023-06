Hond valt 13-jarige Jinte aan: “Vier ernstige bijtwonden in haar benen”

Een dolgedraaide Mechelse herder heeft in Perk dinsdagavond een 13-jarig meisje aangevallen in haar tuin. Het meisje liep vier ernstige bijtwonden op aan haar been en onderging in het ziekenhuis al een operatie. Het is voorlopig nog onduidelijk wat er precies met de hond, die wel wordt binnengehouden, zal gebeuren. De ongerustheid in de buurt is wel groot.

“Jinte was dinsdagavond gewoon iets in de tuin aan het doen aan de tafel”, vertelt plusmama Elke Cauwenberghs. “Die hond werd echter gewoon razend. Zo agressief hadden we hem nog niet gezien. Hij is beginnen bijten aan het hek en twee seconden later is hij gewoon over de draad gesprongen en heeft mijn plusdochter aangevallen. Gelukkig schermde ze haar gezicht af maar ze werd wel op vier plaatsen in haar benen gebeten. Mijn dochter en ik zijn naar buiten gelopen toen het gebeurde. We hebben geroepen op de hond maar die liet niet los. Ook toen de eigenaar riep gaf hij niet af. Uiteindelijk heeft hij de hond weggetrokken. We hebben haar wonden goed afgespoeld en zijn dan meteen naar de Spoed in AZ Sint-Maarten in Mechelen gereden. Daar is ze ‘s avonds meteen geopereerd. De wondes zijn proper gemaakt en ze moet intraveneus antibiotica toegediend krijgen. Woensdagavond mag ze wel naar huis.”

Volgens Elke gaat het om een Mechelse herder die in juli 1 jaar wordt. “Hij is hier sinds hij een paar maanden oud was. Het is de eerste keer dat hij zo agressief uit de hoek komt. Hij heeft wel hun eigen zoon al eens ‘vastgehad’ en ook de achtjarige zoon van de buren, net als twee katten. Hij jankt en blaft ook heel de dag.”

De psychologische impact op Jinte en de buurt is uiteraard ook heel groot. “Ze heeft heel veel schrik van honden nu. Ze zei al dat ze niet durfde naar te huis komen als de hond hier nog zou zijn. Hier wonen heel veel kleine kinderen. Alle buren hebben schrik dat die hond hier toch nog zou zijn. Die kan overal overheen springen. Als hij kinderen hoort spelen, wordt hij al agressief.”

Ook lichamelijk is er blijvende schade. “Het gaan sowieso littekens blijven. Ze kunnen dat niet hechten want een beet van een hond is heel gevaarlijk. Die wondes moeten open blijven zodat al het vuil en vocht eruit kan. Voorlopig gaat ze niet meer naar school kunnen. Ze had nog twee examens die ze moest afleggen.”

“We zijn hier volop mee bezig”, reageert burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Er gaat zeker een onderhoud met de hondeneigenaar komen om te horen wat er juist gebeurd is. Het kan ook zijn dat de hond in gedragstherapie moet. We hebben contact opgenomen met sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis, dat eigenaar is van het pand, om te zien of er wel honden toegelaten zijn daar. Indien niet, zal het dier onmiddellijk verwijderd moeten worden. Ik heb alvast in afwachting van een beslissing de eigenaar gevraagd om de hond voorlopig binnen te houden. Het kan zijn dat we hem laten verwijderen tot hij naar die therapeut is geweest maar ik wacht eerst nog even het bestuurlijk verslag van de politie af. Het is alleszins de eerste keer dat ik of politie klachten over die hond hebben gekregen."