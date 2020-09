Hondeneigenaars tekenen petitie om water Weerdse visvijver te testen

In Weerde, een deelgemeente van Zemst, hebben meer dan 200 eigenaars van honden een petitie ondertekend om het water van de Weerdse visvijver regelmatig te controleren. Een hond raakte zwaar ziek nadat hij van het water aan de losloopweide had gedronken.

De losloopweide aan de Weerdse visvijver in Zemst loopt uit in het water. Nadat een viervoeter in de vijver speelde en van het water dronk, raakte het dier ernstig ziek. “De dierenarts stelde een besmetting met clostridium vast. Een labostaal bevestigde de aanwezigheid van die bacterie in het water”, vertelt het baasje aan Het Nieuwsblad. Een petitie om het water regelmatig te testen werd ondertussen al meer dan 200 keer ondertekend.

Agentschap Natuur en Bos gaat voorlopig niet in op het verzoek van de hondeneigenaars. “De Weerdse vijver is geen recreatiewater waarin gezwommen mag worden. Daarom zal het water niet getest worden”, klinkt het. “We gaan wel borden plaatsen om eigenaars af te raden om hun huisdier te laten zwemmen in de vijver.” Het gemeentebestuur van Zemst heeft beloofd om een oplossing te zoeken.