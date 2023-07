Honderden bezoekers voor Waaienbergse boerenkermis

Groot feest in Opwijk dit weekend. Daar vond in Waaienberg de traditionele boerenkermis plaats. Denk aan springkastelen, schapendrijvers, een paardenshow en een avondfeest met orgelmuziek: voor de honderden bezoekers was er folklore alom. Vandaag is er nog de kinderjaarmarkt en een avondfeest.

De Waaienbergse boerenkermis vindt voor de 51ste keer plaats en beslaat zoals gewoonlijk drie dagen: op zaterdagavond is er een dansfeest, op zondag zijn er tal van activiteiten zoals een mountainbiketocht en een paardenshow. "Voor de moutainbiketocht alleen schreven 400 mensen zich in," weet organisator Michel. Vandaag, op maandag, is er nog de kinderjaarmarkt, een kleinveetentoonstelling en een avondbal.



In het totaal komen dus honderden bezoekers langs. De ietwat oudere Opwijkenaren die het fijn vinden elkaar terug te zien, maar ook opvallend veel jongeren. Een goeie hulp voor organisator Michel. “Na vijftig edities ben ik al wat ouder en vind ik het fijn om te zien dat de Waaienbergkermis één van de grootste kermissen in de buurt is.” Michel kan daarvoor rekenen op de hele gemeente. Iedereen steekt de handen uit de mouwen.

Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.