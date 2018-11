Honderden hardrijders in politiezone AMOW

De politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) heeft op 30 en 31 oktober dagen op tal van plekken snelheidscontroles gehouden. De resultaten daarvan noemt de politiezone hallucinant. Van de in totaal 1.120 gecontroleerde wagens, reed iets meer dan de helft te snel. In zone 50 werden snelheden tot 124 kilometer per uur gemeten.

De politie controleerde op vijf verschillende plekken. Op de Steenweg in Mazenzele reed 1 op de 3 chauffeurs te snel. Binnen de bebouwde kom was de hoogste gemeten snelheid 102 kilometer per uur. Op de Brusselsesteenweg reed dan weer 2 op de 3 chauffeurs te snel.

“Op die plek mag je ook 50 kilometer per uur rijden en hebben we snelheden tot 124 kilometer per uur vastgesteld. Daarbij moet je rekening houden dat er op dat moment hevige regenbuien en rukwinden waren. Vooral de hoge snelheden die gehaald werden, zijn uitzonderlijk. Noem ze gerust hallucinant,” zegt Fred Scrayen van de politiezone AMOW.

Daags nadien werd er gecontroleerd op de Pontbeek in Asse en de Brusselsesteenweg in Zellik. Op de Pontbeek reden 153 van de 281 gecontroleerde wagens te snel, in Asse 130 van de 201 voertuigen. Op de plek waar 30 kilometer per uur mag gereden worden, lag de hoogste gemeten snelheid op 69 kilometer per uur. In Wemmel reden 40 van de 117 gecontroleerde wagens te snel.

Van de in totaal 1.120 gecontroleerde wagens reden er maar liefst 573 te snel. Dat is iets meer dan de helft, 20 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.