Hoogspanningscabine vat vuur in serviceflats Strombeek-Bever

Een hoogspanningscabine in de kelder van Ter Borre in Strombeek-Bever, een gemeentelijke woonzorgvoorziening met serviceflats en een dienstencentrum, heeft vrijdagmiddag vuur gevat. Een twaalftal bewoners werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Het vuur brak uit rond 11.35 uur. “Een toevallige koerier die in de buurt moest zijn, heeft de aanzienlijke rookontwikkeling opgemerkt en alarm geslagen”, vertelt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). Er werd een vooralarm medische interventieplan afgekondigd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.“Een twaalftal bewoners van de serviceflats van het eerste verdieping zijn uit veiligheidsoverwegingen een tijdlang geëvacueerd en opgevangen in de tegenoverliggende pastorie. Voor de mensen op het tweede verdiep was dat niet nodig. Gelukkig raakte niemand gewond.”

De brandweer heeft meteen alles gecompartimenteerd. “Zo’n hoogspanningscabine kan je enkel laten uitbranden. Rond 14 uur was de cabine uiteindelijk geblust. Hoogspanningsnetbeheerder Fluvius is ter plekke en zal rond 16 à 17 uur terug stroom kunnen voorzien in de voorziening. De bewoners kunnen intussen een voor een terug naar hun flat. Ze moeten wel nog even tijdje binnenblijven en er zal natuurlijk nog een aantal dagen geurhinder zijn door de rook. In totaal verblijven in de serviceflats een 25-tal bewoners. Het gaat weliswaar om oudere mensen natuurlijk maar ze zijn nog niet echt zwaar hulpbehoevend.”