Hoppinpunt in Asse officieel geopend: “Symbool voor duurzame mobiliteit”

In Asse is vandaag het Hoppinpunt aan het station plechtig geopend. Samen met de aanleg van de fietssnelweg F212 moet het Hoppinpunt de speerpunten worden van uitbouw van duurzame mobiliteit in Asse.

Het Hoppinpunt aan het station van Asse is al in gebruik en laat pendelaars vlot overstappen tussen trein, bus, fiets en auto. Er is plaats voor zo’n 200 wagens, fietsers kunnen terecht in een overdekte stalling met plaats voor 400 fietsen. Verder is er ook een fietsherstelpunt en ook plaatsen voorzien om zowel auto’s als fietsen te delen.

Vlak langs het Hoppinpunt loopt ook de F212. “Deze fietssnelweg tussen Asse en Brussel is volop in aanbouw. De realisatie van enkele essentiële tunnels en bruggen start eind dit jaar”, klinkt het bij De Werkvennootschap.