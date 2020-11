Hopvelden duiken opnieuw op in Affligem, Asse en Opwijk

De laatste jaren duiken opnieuw metershoge hopranken op in de omgeving van Asse, Opwijk en Affligem. De hopteelt was er lang bijzonder populair, maar stierf in de jaren ’80 een stille dood. Assenaar Joris Vanderveken wil hop weer op de kaart zetten.

In Affligem, op de grens met Meldert, werd vorige maand een nieuw hopveld aangelegd. De bezieler van het project is Assenaar Joris Vanderveken. “We willen dat de hopcultuur blijft leven”, aldus Vanderveken. “Op de Hopduvelfeesten in Asse vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat er naast de figuur van de Hopduvel ook hop in het landschap staat en dat er effectief hop aan streekbrouwerijen verkocht wordt.” Johan Morlion, lid van de ‘Orde van de Groene Bel’ vult aan: “het is ook een mooi eerbetoon aan de honderden landbouwers die hier meer dan honderd jaar lang hop hebben geteeld voor brouwerijen.”