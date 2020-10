Horecazaken moeten opnieuw sluiten en nachtklok voor heel het land

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land heeft de coronamaatregelen opnieuw verstrengd. De cafés en restaurants moeten opnieuw sluiten, ziekenhuizen schakelen over naar fase 1B, per individu is er nog één nauw contact toegestaan, thuiswerken is verplicht en er wordt een nachtklok ingevoerd. "We moeten vaststellen dat we een ongelijke strijd aan het voeren zijn. Het virus is heel nabij bij ieder van ons", zei premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie waarop de verstrengde maatregelen werden aangekondigd. Die maatregelen gaan maandag in.

Cafés en restaurants moeten vanaf maandag opnieuw dicht en dat voor vier weken. Na 14 dagen volgt er een evaluatie. De horeca krijgt een steunpakket aan maatregelen om de periode te overbruggen. "Er hangt een zware economische kost aan vast aan de maatregelen. We laten niemand los in deze periode. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verdubbeld. We verlengen de bestaande steunmaatregelen zoals uitstel van betalingen en ook een tijdelijke kwijtschelding van de rsz-bijdrage", zegt premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie.

In het hele land wordt eveneens een nachtklok ingevoerd. Die is van kracht tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends. Tussen die uren mag je je niet meer op straat begeven, tenzij voor dringende medische redenen of woonwerkverplaatsingen. Thuiswerken is verplicht, eveneens vanaf maandag. In bedrijven waar dat niet mogelijk is, moeten de werkomstandigheden op de meest veilige manier georganiseerd worden. Het aantal sociale contacten wordt verder beperkt. Per individu mag je nog één nauw (knuffel)contact hebben. Elk huishouden mag thuis nog vier mensen uitnodigen, met mondmasker en op afstand. Dat moeten gedurende een periode van twee weken dezelfde personen zijn.

Nachtwinkels kunnen openblijven tot 22 uur, maar na 20 uur is de verkoop van alcohol verboden. Restaurants mogen afhaalmaaltijden aanbieden, ook tot 22 uur. Hotels kunnen hun gasten maaltijden aanbieden en koffietafels zijn toegestaan tot maximaal 40 gasten. Markten waar eten wordt verkocht en kleine kermissen met minder dan 200 personen blijven toegelaten. Kerstmarkten en winterdorpen zijn niet meer mogelijk. “In de cultuur- en sportsector is de afgelopen tijd hard gewerkt aan afspraken. We nemen een week de tijd om te bekijken of we de huidige protocollen moeten aanpassen”, vult federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan.

"De verspreiding van het virus blijft versnellen. Het zijn ontstellende cijfers die een stuk hoger liggen dan in maart en april", aldus premier De Croo. "De komende dagen gaan de cijfers blijven stijgen en gaan we nog vaak slecht nieuws krijgen. Het coronavirus is onrechtvaardig en raakt mensen die dat niet verdienen. De komende weken worden bijzonder zwaar voor ieder van ons. Maar vandaag hebben we één opdracht: de cijfers naar beneden krijgen om nog erger te voorkomen."

Ziekenhuizen moeten ten laatste over tien dagen, op maandag 26 oktober overschakelen naar fase 1B. De helft van de bedden op de afdelingen intensieve zorg zijn voorbehouden voor coronapatiënten. Al de dringende niet-covid-zorg kan nog gebeuren, maar de planbare zorg wordt stapsgewijs afgebouwd.