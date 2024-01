De secundaire school Horteco in Vilvoorde staat voor grote bouwplannen. Er komt een nieuwbouw voor 570 leerlingen, nieuwe stallen voor onder andere paarden, overdekte speelplaatsen en een parking. Verder wordt ook de grootste serre en enkele loodsen gerenoveerd. Met het project is maar liefst 12,3 miljoen euro gemoeid.

De voorbije jaren investeerde Horteco al in haar wetenschapsafdeling met drie bijkomende labo’s. Maar dat is niets in vergelijking met de werken die nu op til zijn. “We bereiden de werken al zo’n drie jaar voor”, zegt directeur Wietse Coolen. “Het nieuwe schoolgebouw moet 260 extra plaatsen creëren tegenover de capaciteit in 2018. Omdat Horteco de voorbije jaren een sterke leerlingenstijging kende, zijn deze extra plaatsen al grotendeels in tijdelijke lesruimtes ingevuld. De nieuwbouw zorgt voor een duurzame en kwalitatieve verankering van deze plaatsen. De andere 310 plaatsen in de nieuwbouw vervangen een aantal oudere leslokalen.”

Een deel van die oude leslokalen bevindt zich op grond dat de school verkocht. “We kregen 8,4 miljoen euro van een projectontwikkelaar die aan de zuidrand van de school een nieuwe woonwijk zal ontwikkelen”, gaat Coolen verder. “Tegen 2028 moet alles klaar zijn. We zijn heel blij dat we tegen dan verschillende soorten multifunctionele lesruimtes kunnen aanbieden aan onze leerlingen en leerkrachten. Ook voor de praktijklessen betekent het project veel, alleen al in die praktijkruimtes investeren we 2,3 miljoen euro, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de noden van de lessen en een professionele werkomgeving.”