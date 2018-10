De coalitie van Open VLD en CD&V in 2012 eindigde in een erg krappe meerderheid van 10 tegen 9 zetels. Irina De Knop wil graag de sjerp nog eens omgorden, maar vraag is of N-VA-Lennik Kwadraat haar stokken in de wielen kan steken. Het duo Geert De Cuyper – Kristien Van Vaerenbergh van N-VA-Lennik Kwadraat profileerde zich de voorbije weken als de grote uitdager van Irina De Knop.

RINGtv was erbij toen de kopstukken in Lennik vanochtend hun stem uitbrachten. Je ziet het vanaf 15u op RINGtv.