Houthakseldam, erosiepoel en wadi voorkomen wateroverlast in Zaventemse wijk

Bij hevige regenval doorbrak het afstromend water van een erosiegevoelige akker de bermen aan de voetwegen Ter Wilgen en Tiendeschuurveld. Zo kwamen water en modder op het kruispunt van de voetwegen terecht en stroomden verder naar Ter Wilgen. Daar spoelde de modder via de straatkolken ook in de riolering. Een houthakseldam van 83 meter moet de modder voortaan tegenhouden. “Een grasstrook van 21 meter breed zorgt voor extra buffering. Om onderspoeling te voorkomen, ligt de dam ook op zes meter afstand van de bovenkant van de berm,” klinkt het bij de Zaventemse schepenen Bart Dewandeleer en Wim Driesen.

De erosiepoel moet water bufferen bij hevige regenval. “De poel is 12 meter breed en 220 meter lang en kan tot 1.250 m3 water bufferen,” aldus gedeputeerde Bart Nevens. Water en modder kunnen bezinken in de erosiepoel. Via een knijpconstructie vloeit het water dan naar een wadi in plaats van in de straatriolering.

De gemeente Zaventem investeerde 100.000 euro in het project en kreeg zo’n 15.000 euro subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en 75.000 euro van Vlaanderen.