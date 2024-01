Hugo Sigal overhandigt cheque aan Stichting Alzheimer Onderzoek: “Actie nodig tegen Alzheimer die even groot wordt als Kom op Tegen Kanker”

Hugo Sigal (76), de peter van de Stichting Alzheimer Onderzoek - Stopalzheimer, overhandigde in woonzorgcentrum Hestia in Wemmel een cheque van 5.000 euro aan de stichting. Dat is de opbrengst van de cupcake-actie die de bekende Wemmelaar van Nicole en Hugo in september zelf aftrapte. In november 2022 overleed Nicole Josy, de partner van Hugo. Ze was 76 jaar en leed aan de ziekte van Alzheimer.

Armonea, het overkoepelend berdrijf van 74 woonzorgcentra in ons land, hield een verkoop van cupcakes ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek. De actie startte in september vorig jaar niet toevallig in wzc Hestia in Wemmel. “Ik woon in Wemmel en ben een echte Wemmelaar”, zegt peter Hugo Sigal van de Stichting Alzheimer Onderzoek. “Ook de mama van Nicole heeft hier jaren in Hestia gewoond. Nicole en ik bezochten haar alle dagen. Ik gaf hier in september dan ook de aftrap voor de cupcakeactie en heb ze hier met veel plezier gebakken en versierd.”

“Het ging er heel luchtig aan toe met al die kleurtjes en versiering. De cupcakes werden echt gesmaakt, want we zijn nu geëindigd op 5.000 euro. We willen de actie eind dit jaar herhalen. We willen overigens nog een paar zaken organiseren ten voordele van Alzheimerpatiënten.” Sigal wil meer doen om de strijd met Alzheimer aan te gaan. “Er moet absoluut iets gebeuren. Het moet iets worden zoals ‘Kom op tegen Kanker’, maar dan ‘Kom op tegen Alzheimer’. Dat hoop ik ooit te kunnen verwezenlijken, samen met de Stichting Alzheimer Onderzoek.”

Directeur Joost Martens van de Stichting Alzheimer Onderzoek is ontzettend blij met de opbrengst van de cupcake-actie. “Elke euro die we kunnen investeren in onderzoek naar Alzheimer, loont”, zegt Martens. “Ongeveer 70 procent van de bewoners van woonzorgcentra hebben een vorm van dementie. Dat is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker lichamelijk en geestelijk achteruitgaat en op den duur volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen.”

“Geen geneesmiddelen”

“Ongeveer een op de zeven mannen en maar liefst een op de drie vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit moment zijn er in Vlaanderen en Brussel 141.000 mensen met dementie.Als er niets gebeurt, zal het aantal mensen met Alzheimer in 2046 in België bijna verdubbelen, want er zijn tot op vandaag geen geneesmiddelen. Daarom is wetenschappelijk onderzoek nodig," weet Sigal.

De verkoop van vergeet-mij-nietspeldjes van de Stichting Alzheimer Onderzoek bracht in december 100.000 euro op. Ook dat geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek. “Ik ben iedereen enorm dankbaar, want een toekomst zonder Alzheimer is weer een stukje dichterbij gekomen”, besluit de Peter van de stichting Hugo Sigal.