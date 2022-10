Huis onbewoonbaar na hevige brand

In een woning op de Koning Albertstraat in Merchtem is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Niemand raakte gewond maar er is wel aanzienlijke schade.

Het vuur ontstond iets na middernacht in een woning op de Koning Albertstraat vlakbij de kruising met de Koning Leopold III-straat. Brandweer en politie snelden ter plaatse. “De brand is ontstaan in de zekeringkast”, vertelt politiewoordvoerder Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk). “Het vuur heeft zich vervolgens via het verluchtingssysteem in de woning naar het tweede verdiep verspreid. De bewoners hebben zich tijdig in veiligheid kunnen brengen. Er zijn geen gewonden maar de schade binnen is wel aanzienlijk, ook door de rook en het bluswater.” Het pand is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners hebben tijdelijk elders opvang gevonden.