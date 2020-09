Huisartsen overstelpt met werk: “Stuur kinderen niet te snel naar de dokter”

Het najaar is sowieso een drukke periode voor huisartsen. “Een griepepidemie zal ten vroegste in februari beginnen, maar in oktober en november vaccineren wij alle chronische patiënten tegen de griep”, verduidelijkt dr. Luc De Munck van Huisartsen Noordrand Brussel. De wachtzalen lopen nu al vol met ongeruste patiënten.

Dokter De Munck legt uit wanneer je getest moet worden op het coronavirus: “Bij kinderen jonger dan zes jaar zijn de regels minder streng. Zij moeten getest worden als het kind ernstig ziek is, wanneer ze milde symptomen hebben, maar in contact komen met risicopatiënten of wanneer er in hun kleuterklas of crèche iemand positief getest werd.”

Vooral kinderen tussen zes en twaalf jaar komen vaak op consultatie wanneer ze een beetje snotteren. Dat is te snel volgens De Munck. “Wanneer iemand ouder dan zes jaar is en één van de hoofdsymptomen heeft, dat zijn een hoest, druk op de borstkas, verlies van reuk-of smaakzin of kortademigheid, contacteert die persoon best zijn dokter. Dat geldt ook wanneer je twee kleinere symptomen hebt, zoals niezen, hoesten, koorts, snotteren en diarree”, vertelt De Munck.

Het is niet de bedoeling dat patiëten meteen naar de dokterspraktijk of het testcentrum gaan. “Neem telefonisch contact op met je huisarts. Die zal enkele bijkomende vragen stellen en aangeven of een test noodzakelijk is”, aldus De Munck.