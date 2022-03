Huisartsenkring Wemmel overweegt samenwerking met wachtpost Merchtem

Huisartsenkring Wemmel overweegt een samenwerking voor de wachtdiensten met huisartsenwachtpost Noord-West Brabant in Merchtem. De twee partijen voeren momenteel gesprekken.

Wemmel telt momenteel negen huisartsen en twee huisartsen in opleiding. Huisartsenkring Wemmel heeft een aanvraag ingediend om toe te treden tot de wachtpost in Merchtem. “Maar het huishoudelijk reglement moet eerst herschreven worden”, vult Martine Huybrechts, voorzitter van Huisartsenkring Wemmel aan. “Huisartsen vanaf 60 jaar moeten maar de helft van de wachten doen in de wachtpost Noord-West Brabant. Die maartregel zou niet gelden voor de Wemmelse huisartsen die de wachtpost zouden versterken. Daar zijn wij het niet mee eens.”

Huisartsenkring Wemmel wil vanaf volgend jaar samenwerken met de huisartsenpost van Merchtem. “Momenteel kunnen we onze wachtpost nog 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven bemannen, maar onze huisartsen worden ouder”, verduidelijkt Huybrechts. “Ik verwacht niet dat veel inwoners van Wemmel naar Merchtem zullen gaan tijdens de wachtdienst. We zien nu al dat patiënten kiezen voor de spoeddienst in het UZ Brussel.”