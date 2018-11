Huiszoeking bij ex-rijkswachtkolonel in Beersel voor onderzoek Bende van Nijvel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is gisteren een huiszoeking uitgevoerd bij de voormalige rijkswachtkolonel Gérard Lhost in Beersel. Dat vernam de VRT uit goede bron.

Wat de precieze aanleiding was voor het federaal parket om de huiszoeking uit te voeren bij de gewezen rijkswachtkolonel is niet duidelijk. Ook wil het parket niet kwijt of de speurtocht iets opleverde. Volgens de VRT is niemand opgepakt.

De voormalige rijkswachtkolonel Gérard Lhost uit Beersel getuigde eerder in het onderzoek naar de Bende van Nijvel over de invloed van extreem-rechts binnen de rijkswacht.

De Bende van Nijvel zaaide van 1982 tot 1985 dood en vernieling. In onze regio vielen vijf dodelijke slachtoffers bij de overval op een Delhaize in Overijse, één bij de overval op een Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en nog één bij de overval op een restaurant in Beersel.