Huiszoekingen na vechtpartij tussen rivaliserende motorbendes

De politie heeft gisteren twaalf huiszoekingen verricht in Oost- en West-Vlaanderen. Die maken deel uit van het onderzoek dat de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde voert naar een vechtpartij tussen twee rivaliserende motorbendes in Halle, in april van dit jaar.

In de nacht van 13 op 14 april vond een zware vechtpartij plaats in het clublokaal van de motorbende Immortal MC, boven café New Orient langs de Alsembergsesteenweg. Die motorbende vestigde zich in 2016 in Buizingen. De inboedel werd volledig vernield en er is zelfs sprake dat er geschoten zouden gelost zijn. In totaal raakten vier personen gewond bij de vechtpartij.

"Uit het onderzoek is gebleken dat een rivaliserende motorbende vermoedelijk betrokken zijn bij de feiten. Daarom hebben we twaalf huiszoekingen uitgevoerd en tien personen gearresteerd. Na verhoor zijn ze allemaal opnieuw vrijgelaten," zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Om welke bende het gaat, wil het parket niet kwijt. Het onderzoek loopt verder.