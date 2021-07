Huizenjacht stuwt prijzen de hoogte in

Er worden in Vlaams-Brabant vandaag 15 procent meer woningen verkocht dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bovendien stuwt die huizenjacht de prijzen de hoogte in. Zo betaal je in onze provincie gemiddeld 370.000 euro voor een woning, een kwart meer dan vijf jaar geleden.

Het zijn drukke tijden in het immokantoor ERA van Bram Brankaer in Overijse. De voorbije maanden verkochten ze huizen als zoete broodjes. “We verkopen de woningen vaak op 1 of 2 bezoekdagen. Het gaat snel, want mensen bieden tegen elkaar op,” legt hij uit. Ook de wensen van de kandidaat-kopers zijn veranderd. “Almaar meer mensen willen een huis met een tuin. Daardoor zien we ook steeds meer Brusselaars die een woning zoeken in de Vlaamse Rand.”

Omdat huizen sneller verkocht geraken, daalt het aanbod. Maar de koopmarkt voor woningen zal gezond blijven, denkt Brankaer. “De interestvoeten van leningen staan laag. Daardoor kunnen mensen makkelijker een lening aangaan.” Toch blijft het vooral voor jonge mensen moeilijk om voldoende budget te vinden voor een koopwoning. “Ik raad hen aan uit te kijken naar woningen die nog te renoveren zijn. Die prijzen zijn nog niet zo fel gestegen,” tipt Brankaer. “Ook is het belangrijk om de markt in de gaten te blijven houden. Bij woningen die al een langere tijd te koop staan, is het vaak mogelijk om een lager bod uit te brengen dan de vraagprijs en alsnog die woning te kunnen aankopen.”