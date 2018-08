'Hulp van bovenuit nodig om problematiek transmigranten aan te pakken'

Vanaf morgen wordt de snelwegparking in Jabbeke ’s nachts drie maanden lang afgesloten. De beslissing kwam er na een schietincident tussen twee groepen transmigranten eerder deze week. In Dilbeek vraagt burgemeester Seghers al maanden om de parking Groot-Bijgaarden ’s nachts af te sluiten. Er kwam extra bewaking, maar de parking werd ’s nachts niet gesloten.

De bijkomende bewaking leverde wel resultaat op. Toch is het nu al een paar maanden weer onrustig aan de parking in Groot-Bijgaarden. Begin deze zomer vroegen de burgemeesters van Dilbeek en buurgemeente Asse nog om extra mankracht van de federale wegpolitie. “Vroeg of laat loopt dit uit de hand,” zei burgemeester Seghers vanmorgen opnieuw op Radio 1. Het is niet voldoende om dit op een lokaal niveau aan te pakken, we moeten hulp van bovenuit krijgen, klonk het.

