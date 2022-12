Humaniteitslaan in Drogenbos wordt heraangelegd

Update

Er is een diep zinkgat ontstaan in de Nieuwstraat in Merchtem, schuin tegen over het gemeentehuis. Door het gat wordt een groot deel van de woensdagmarkt verplaatst en blijft de drukke straat afgesloten. Gelukkig is de oorzaak snel achterhaald. Morgenochtend gaat de weg opnieuw open.