Hydroko neemt de fakkel over van Ijsfabriek Strombeek als Gangmaker van Voka. Het familiebedrijf uit Kapelle-op-den-Bos geëvolueerd van distributeur van producten voor drinkwaterbedrijven naar bedenker en producent van hoogtechnologische toepassingen. “Het is een voorbeeld voor andere bedrijven op vlak van duurzaamheid, innovatie en verankering in de regio”, zegt Kris Claes van Voka.

Tijdens de eerste van vier nieuwjaarsreceptie van Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant werd de winnaar van de Ondernemingsprijs Gangmaker Noord-Rand bekend gemaakt. De prijs gaat naar Hydroko, dat samen met andere bedrijven innovatieve oplossingen zoekt voor de wereldwijde drinkwatercrisis. “Hydroko is een voorbeeld voor andere ondernemingen op vlak van duurzaamheid en innovatie”, zegt Kris Claes van Voka. “Het bedrijf verdient de prijs omdat ze voortdurende hoogtechnologische onderzoek en ontwikkeling. Hun innovatieve oplossingen worden hier in Kapelle-op-den-Bos geproduceerd. Dat maakt het bedrijf ook een mooi voorbeeld van lokale verankering en tewerkstelling.”

Vorig jaar mocht Hydroko al een prestigieuze Europese innovatieprijs in ontvangst nemen. Het bedrijf bedacht een oplossing waarmee gezinnen tot een kwart van hun drinkwater kunnen besparen. “Dat we nu ook Gangmaker zijn, is een erkenning voor de gedrevenheid van een heel grote groep mensen die er samen, dag in dag uit, haast onopgemerkt voor zorgen dat we op zoveel plaatsen van kwalitatief drinkwater kunnen genieten”, zegt Marco Indigne van Hydroko. “Ik draag deze prijs dan ook graag op aan zowel het hele Hydroko team, als aan alle medewerkers van onze drinkwaterbedrijven.”