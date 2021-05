Iconisch Hekelgems café ‘Den Bert’ verkocht

Het iconisch café Den Bert in de Affligemse deelgemeente Hekelgem is verkocht. Het café sloot in maart 2018 de deuren nadat uitbater Marc De Cock ziek werd. Drie jaar later heeft het pand een nieuwe eigenaar. Die zal niet zelf achter de tapkraan staan, maar wil wel het levenswerk van de familie De Cock voortzetten.