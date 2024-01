De iconische Parmentierloods langs het kanaal in Vilvoorde wordt afgebroken. De vervallen loods is al langer een doorn in het oog en het geduld van burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is nu op. Hij heeft bij burgemeestersbesluit opgelegd dat de site grondig gesaneerd moet worden. “Omdat er gevaar is voor de volksgezondheid door de aanwezigheid van asbest.”

Al jaren ligt de kanaalsite met de opvallende loods, die destijds als opslagplaats voor hout diende, er verlaten bij. De problemen stapelen zich echter ook al een tijdje op: er werd een paar jaar geleden brand gesticht, mensensmokkelaars verstopten er mensen zonder papieren en de site is al langer een uitverkoren plekje van sluikstorters. In 2021 kwam er ook een asbestproblematiek bij. Er werd niet alleen asbest gevonden in de golfplaten van het dak, maar ook op de grond, in en rondom de loods.

“De aanwezigheid van asbest brengt een hoog risico met zich mee voor de volksgezondheid”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). De eigenaar werd aangemaand om de problematiek terdege aan te pakken, maar dat bleef tot op vandaag dode letter. “Eind december heb ik dan ook een besluit genomen dat de eigenaar verplicht de ganse site grondig te saneren. Mijn geduld is op. De loods ligt dicht bij een school, dicht bij het ziekenhuis en een fietssnelweg. Ik zou niet willen dat er een voorjaarsstorm is binnen een paar weken waarbij je alles zou moeten ontruimen door asbestvervuiling. Hier en daar zijn er gaten van platen die weggewaaid waren of kapot gegaan zijn. Ook de dakgoten zijn weg, wat ervoor heeft gezorgd dat er al een asbestvervuiling is vastgesteld door OVAM. De platen zijn verweerd waardoor er asbestvezels vrijkomen en dus als het regent druppelt dat in de bodem naast de loods. Ook de bodem moet dus gesaneerd worden.”

Ook het risico dat iemand de site zou betreden en iets op zijn of haar hoofd krijgen speelt een rol. “Bij een vorig burgemeestersbesluit heb ik de site proberen af te zetten met herashekken. Twee weken later lagen die allemaal tegen de grond. De politie heeft ook verschillende keren politielinten gehangen om duidelijk te maken dat men er toch niet door kon. We stelden toch regelmatig vast dat dat toch gebeurde. De veiligheid en volksgezondheid primeren hier dus. Het is met een dubbel gevoel dat we deze loods zien verdwijnen. Het is een iconisch gebouw dat refereert naar ons industrieel verleden. Een gebouw dat mensen – en ook politieke partijen – deed dromen van wat je er allemaal onder kon doen. Er werd gedacht aan sportactiviteiten, padel of zelfs padel. De eigenaar is baas natuurlijk. Er is overleg geweest met de eigenaar.Ze konden ook gekozen hebben om het dak te vernieuwen ze hebben beslist om alles plat te gooien.”

Volgens Bonte had de stad wel interesse in een aankoop. “Maar de eigenaar vroeg een exorbitante prijs wetende dat dit in buffergebied ligt en er heel wat asbestsaneringskosten waren.” Vandaag is een aannemer gestart met het wegnemen van het dak. “Dat moet voor eind januari voltooid zijn. Voor eind maart zal de volledige loods afgebroken zijn.”