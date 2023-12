In Zemst trekt oud-burgemeester Bart Coopman de nieuwe lokale politieke beweging ‘Iedereenzemst’. Coopman was tot 2018 burgemeester van de gemeente en kreeg toen nog 2.300 stemmen achter zijn naam. Iedereenzemst wil een alternatief bieden voor de lijst Teamburgemeester, het kartel van VLAM, Vooruit en N-VA.

Iedereenzemst overtuigde intussen een aantal Zemstenaren om zich achter de nieuwe beweging te scharen. Op de lijst voor de verkiezingen komen 11 voormalige cd&v’ers te staan, samen met 4 kandidaten met een liberale signatuur en 12 nieuwelingen zonder enig politiek verleden. Wie zij zijn wordt nu nog maar gedeeltelijk bekend gemaakt. De rest volgt later.

Oud-burgemeester Bart Coopman trekt dus de lijst van Iedereenzemst. Op plaats twee komt Els Dauwe uit Hofstade te staan. Zij is een nieuwelinge en voorzitster van de partij. Plaats drie is voor Katia De Vreese, huidig fractieleider voor Open VLD in de gemeenteraad. Koen Vandermeiren staat op de vierde plaats. Hij is voormalig schepen in Zemst en zetelt nu in de gemeenteraad. De vijfde plaats is ook voor een nieuweling: Pieter Daelemans.

Tot slot maakt Iedereenzemst ook bekend dat erevolksvertegenwoordiger Luk Van Biesen een plaats krijgt op de lijst. Hij voerde in 2018 nog de Open VLD-lijst aan in Zemst. “En is strijdvaardiger dan ooit”, klinkt het.