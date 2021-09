Ijspiste Liedekerke klaar voor nieuw seizoen

Nu de zomer voorbij is, maken ze zich in de wintersporten op voor een nieuw seizoen. In Liedekerke kan je sinds vorig weekend opnieuw schaatsen in de ijshal van Sport Vlaanderen. Eén van de ambities is om de G-sportwerking verder uit te breiden. Die doelstelling zette de ijshal kracht bij tijdens het openingsweekend met een Belgische primeur.