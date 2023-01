Imkers slaan alarm: "Bijen krijgen het heel moeilijk door zachte winter"

De natuur is door het zachte weer vroeger wakker dan normaal. Niet alleen de planten, maar ook de dieren zijn in de war door de warmte. Zo vliegen heel wat bijen nu al uit, terwijl ze nog in winterslaap zouden moeten zijn. En dat is op termijn nefast.

Door het zachte winterweer zijn ook de bijen van imker Walter Grooten uit Meise vroeger actief dan normaal. Walter ziet er elke dag tientallen uitvliegen. Op dit moment is dat nog niet zo’n ramp, maar het hypothekeert de komende maanden. “Binnenin de kast is het zo dat er bij harde winters een broedstop is”, legt Groot uit. “Die is er ten gevolge van de hoge temperaturen niet, wat maakt dat de bijen binnenin veel meer wintereten gaan verbruiken. Dat zou in februari of maart nefaste gevolgen hebben omdat ze kunnen verhongeren van te weinig wintervoorraad.”

Want als we dan te maken krijgen met zeer koude periodes, dan kunnen de bijen geen nieuwe nectar zoeken. Daar komt nog bij dat de zachter winter er ook voor zorgt dat soorten die het gemunt hebben op de beestjes, beter gedijen. “De varroamijt bijvoorbeeld, die plant zich voort door haar eitjes te leggen bij het broed van onze bijen. Als er bijna geen broedstop meer is, kan die varroamijt zich continu blijven ontwikkelen.” Imkers hebben zo ook geen tijd meer om de mijt met producten te bestrijden. En dan moeten ze het nog opnemen tegen de Aziatische hoornaar, die de laatste jaren aan een opmars bezig is. “Die eten de bijen op”, vertelt Grooten. “Vroeger vrorzen door de zeer koude winters de meeste koninginnen dood, omdat ze tegen die koude niet kunnen. Met deze zachtere winters gaan er veel meer koninginnen overleven, wat maakt dat in het voorjaar er veel meer nesten van Aziatische hoornaars gaan zijn. De bijenkasten gaan meer aangevallen worden en dat is natuurlijk nefast.”