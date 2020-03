Er is vanochtend ingebroken brand gesticht aan jeugdclub Puls in Ternat. Het gaat al om de derde brandstichting op korte tijd in de gemeente. Eerder was dat het geval in het park van Kruikenburg en twee leegstaande woningen.

Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Ze braken binnen en staken een kast in brand. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is in het jeugdcentrum. Afgelopen weekend brak er bran uit in twee leegstaande woningen in Sint-Katherina-Lombeek. Daar vond de branddeskundige van het parket Halle-Vilvoorde sporen van brandversnellers. Daarvoor al werd er brand gesticht in het park van Kruikenburg. Of er een link is tussen de feiten is voorlopig niet duidelijk.

Foto: Facebook JC Puls