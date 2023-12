Incovo en Interza sluiten megadeal met Brugse energiecentrale: "Daardoor blijven tarieven laag"

“IVBO is een intercommunale die geen winst maakt, wat ons een strak contract oplevert,” aldus Jan Buysse, directeur van Incovo & Interza. “Dit contract is bijna 20 procent goedkoper dan het vorige. Het gaat over honderdduizenden euro, kosten die we totnogtoe moesten doorrekenen aan de inwoners en de gemeenten.”

Dankzij het nieuwe contract blijven de tarieven laag. Vanaf nu gaat 20.000 ton afval per jaar richting Brugge. “De installatie in Brugge is één van de meest klimaatvriendelijke van Vlaanderen. De warmte die wordt gewonnen, wordt hergebruikt om gebouwen in de omgeving, zoals de gevangenis, te verwarmen. De CO2-uitstoot is minder dan nul.” Interza en Incovo krijgen ook zeggenschap in de uitbating van de centrale. De deal is maar liefst 3 miljoen euro waard.