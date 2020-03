Incovo ruimt dubbel zoveel sluikstorten op

Sinds de uitbraak van het coronavirus telt Incovo dubbel zoveel sluikstorten. Het gaat dat volgens de intercommunale die het afval ophaalt in Vilvoorde, Machelen, Zemst, Londerzeel en Meise vaak om grote exemplaren. "Het gaat over zakken met onder meer bouwafval, groen, steenpuin en hout. Zaken waar mensen tijdelijk niet mee terechtkunnen in een recyclagepark en daarom illegaal dumpen", zegt Jan Buysse van Incovo aan VRT NWS.

Bovendien zijn heel wat mensen thuis aan het klussen geslagen of zijn ze begonnen aan een vervroegde lenteschoonmaak. Ook dat levert een hoop afval op waar mensen vandaag tijdelijk nergens mee heen kunnen. "Normaal krijgen we 30 tot 40 meldingen per dag van sluikstorters, vandaag zijn het dat er gemiddeld vijf. De sociale controle is dus beduidend minder", zegt Jan Buysse.

Twaalf camera's moeten Incovo helpen sluikstorten op te sporen en de overtreders te bestraffen. De intercommunale vraagt intussen ook om geduldig te zijn. "Als iedereen nu tegelijkertijd zijn huis en tuin begint op te ruimen, ontstaat er een hoeveelheid afval die we niet aankunnen. Laat het afval gewoon even staan, ooit zullen de recyclageparken wel opnieuw openen", besluit Buysse.

Foto: Archief RINGtv