Incovo slankt bestuur af

Vanaf 2019 zal de Raad van Bestuur van de intercommunale nog maar negen leden tellen. Vandaag zijn dat er zeventien. Daarnaast komt er een verplichte evenwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Raad. Ook het aantal bestuursvergaderingen wordt fors verminderd.

“Binnen Incovo is er een sterk managementteam dat alle dagelijkse beslissingen vlot kan opvolgen. Als bestuurder moeten we ons vooral toeleggen op strategische beslissingen en het lange termijn beleid. Hiervoor hoeven we niet meer tweewekelijks te vergaderen. We mikken op een sterke kerngroep van heel geëngageerde bestuurders die samen met team de verdere dienstverlening van Incovo in de komende jaren op de rails kan houden,” besluit Dirk De Wulf, ondervoorzitter van Incovo.