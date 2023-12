Indrukwekkende eindsprint ingezet om ambitie van 200.000 nieuwe bomen waar te maken

Er komen dit plantseizoen nog eens 60.000 extra bomen bij in de Vlaamse Rand. Dat is nog meer dan vorig jaar, toen er 40.000 nieuwe bomen in de grond gingen. In het totaal zullen er deze regeerperiode 200.000 nieuwe bomen en struiken bijkomen in de Vlaamse Rand, dubbel zoveel als gepland. Dat laat Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) weten in een persbericht.

Het geheim van de succesvolle plantacties schuilt in de nauwe samenwerking tussen de Bûûmplanters en scholen, verenigingen en bedrijven, aangevuld met de ‘Gordelbomen’ die voor elke geregistreerde deelnemer aan de Gordel worden geplant. “Vroeger werd de Vlaamse Rand geassocieerd met verstedelijking,” zegt minister Weyts. “Nu werken we offensief en ambitieus aan steeds meer groen in onze streek.”

De laatste 60.000 bomen worden op verschillende locaties in de Rand geplant. Inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen laten via de Bûûmplanters één of meerdere bomen leveren en planten die zelf aan. “Vroeger waren we al tevreden als we het bestaande groen konden houden, maar tegenwoordig zijn we veel ambitieuzer,” aldus Weyts. “We willen zoveel mogelijk extra bomen. Ik ben fier dat we onze aanvankelijke ambitie konden verdubbelen en dat we slagen in ons opzet. Dit plantseizoen is een indrukwekkende eindsprint om onze mooie streek nog mooier te maken. We doen dat allemaal samen voor een groene Vlaamse Rand.”