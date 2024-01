Ines Swaelens trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Voor Ternat. Swaelens was in de vorige legislatuur gemeenteraadsvoorzitter en daarna schepen, maar kwam samen met haar partij in de oppositie terecht na een meerderheidswissel. Nu doet ze een gooi naar de sjerp. “We tonen de ambitie om de eerste vrouwelijke burgemeester van Ternat te leveren”, klinkt het bij de partij.

De 29-jarige Ines Swaelens beschikt al over heel wat politieke bagage. Na een eerste politieke werkervaring als parlementair medewerker, is de jonge mama nu aan de slag als auditor bij Audit Vlaanderen. Ze was voorzitter van de Ternatse jeugdraad en vertegenwoordigde de Vlaamse jongeren op Europese conferenties en werd eveneens verkozen tot Vlaams jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Lokaal was Ines Swaelens de afgelopen legislatuur de eerste vrouwelijke gemeenteraadsvoorzitter van Ternat en later schepen van Cultuur, Jeugd en Sport.

Nu schuift Voor Ternat Swaelens naar voor als kandidaat-burgemeester. “Ines heeft het hart op de juiste plaats. Ze is empathisch, mild en tegelijk streng en vastberaden wanneer dat nodig is. Ines heeft een duidelijke visie voor een warm, ondernemend en kleurrijk Ternat voor jong en oud”, klinkt het bij de partij. “In Vlaanderen zijn nog geen 2 op de 10 burgemeesters vrouw. Voor de Ternatse politiek is zelfs een vrouwelijke lijsttrekker nieuw. Het zou vandaag geen onderwerp meer mogen zijn, maar toch is dit een primeur.”