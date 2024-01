Intendant moet wateroverlast in Denderstreek aanpakken: "Geen taboes meer"

Vlaams Minister van Openbare Werken Lydia Peeters denkt aan een intendant om de waterproblemen in de Denderstreek aan te pakken. Ze doet dat in overleg met de burgemeesters en de betrokken milieuorganisaties. Bij de overstromingen vorige week werden onder andere Liedekerke en Affligem getroffen door heel wat wateroverlast.

Vlaams minister Peeters werd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken bestookt met kritiek en vragen over de overstromingen in de Denderstreek vorige week. Onder meer in Liedekerke en Affligem was er heel wat wateroverlast. Dat de overstromingen in onder andere Liedekerke en Affligem volledig veroorzaakt werden door de stokoude sluizen en stuwen spreekt de minister tegen. “De huidige stuwen en sluizen werken, maar her en der werken ze niet meer optimaal. Als we de mogelijkheid zouden hebben gehad om ze volledig te vernieuwen, zou dat een 20 procent verschil hebben opgeleverd inzake wateroverlast. Dat vertellen mij de experts”, aldus Peeters.

Ook dat de Vlaamse regering te weinig inspanningen levert om de waterproblemen in de Denderstreek aan te pakken, ontkent Peeters. Zo werd er volgens haar de voorbije jaren ruim 76 miljoen euro vrijgemaakt voor de regio en is er het plan Ruimte voor Water. Peeters zat deze week ook al samen met de twee natuurverenigingen die protesteren tegen de werken langs de Dender. Met een intendant wil ze schot in de zaak krijgen.

“De verenigingen stellen duidelijk dat de bouw van de stuwen voor hen geen taboe zijn, als ze gekoppeld zijn aan duurzame oplossingen”, zegt Peeters. “Laat ons samen bruggen bouwen voor meer waterveiligheid. Zo geven we ruimte aan de rivier, zacht waar het kan, hard waar het moet.”