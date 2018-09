Intensieve jacht op sluikstorters

Net als bij de flitsmarathons wordt er deze week toegespitst op één welbepaalde problematiek. De afvalintercommunales, politie en gemeenten werken samen rond extra controles en sensibilisering. Intercommunales Incovo en Interza focussen deze week vooral op het weggooien van afval uit de auto. Incovo en Interza zijn actief in Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Kampenhout, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Meise, Zemst, Londerzeel en Machelen. “De bermen van gewestwegen, afritten of alle andere filegevoelige plaatsen zien er soms uit als storten. Peuken, blikjes, zakdoeken, flesjes, wikkels: sommige chauffeurs kennen hierin weinig schaamte. Vaak zijn de vervuilers mensen die niet in de gemeente wonen maar er met de wagen door rijden op weg naar het werk. De grote inspanningen van de gemeentediensten en de tientallen zwerfvuilvrijwilligers om de gemeente schoon te houden worden hiermee teniet gedaan”, zegt directeur Jan Buysse van Incovo en Interza. In de gemeenten waar beide intercommunales actief zijn, is het probleem nog groter dan elders. “Onze gemeenten liggen allemaal in de omgeving van verkeersknooppunten. Nog meer dan in andere gemeentes is er verkeer, files en helaas dus ook zwerfvuil. Hier willen we paal en perk aan stellen”.

De intercommunales sturen samen met de politie en de gemeenten daarom deze week controleurs op pad. Zij zullen vanuit hun eigen wagen controles uitvoeren. Wie afval uit z’n wagen kiepert, mag rekenen op een GAS-boete van minimaal 50 euro. “De controles zullen zeker niet enkel gebeuren vanuit politiewagens of dienstvoertuigen. Pas dus op: elke wagen voor of achter u kan een wagen met een controleur zijn,” waarschuwt Jan Buysse. “De kans is ook groot dat de actie na de week van de handhaving zal worden verder gezet, zij het met verminderde intensiteit”. Ook in Asse wordt er deze week een tandje bijgestoken tegen zwerfvuil en sluikstorten.