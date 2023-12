Intergemeentelijke recyclageparken een succes: "Goedkoper voor de gemeenten, voordeliger voor de inwoners"

De samenwerking tussen de gemeenten Lennik, Roosdaal en Ternat rond intergemeentelijke recyclageparken, is een succes. Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van die gemeenten kiezen of ze naar het park in Roosdaal en of dat in Ternat gaan. Daarvoor werden de openingsuren uitgebreid. Volgens de gemeenten en afvalintercommunale Intradura vinden mensen nu makkelijker de weg stijgt de bezettingsgraad op sommige dagen met bijna 20 procent.