Intradura wil gft-afval verwerken met eigen installatie: “Onze kosten onder controle houden”

Tegen 2025 wordt er een tekort verwacht aan verwerkingscapaciteit van groenten-, fruit- en tuinafval in Vlaanderen. Dat tekort zou tot een stijging van de kosten met zich meebrengen. Daarom denkt Intradura er aan om het afval te verwerken met een eigen installatie. De afvalintercommunale heeft een terrein op het oog dat geschikt is om het afval om te zetten naar biogas en compost. “Het is het enige lapje grond op het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw dat zich aan de binnenkant van de Ring rond Brussel bevindt, langsheen het kanaal”, zegt Jan Desmeth, ondervoorzitter van Intradura. “Woningen zijn er niet in de buurt van de site, dus er is geen hinder voor inwoners. Tegelijkertijd geven we een mooie en nuttige invulling van een verloederde plek.”

Volgens Intradura heeft de installatie grote voordelen. “Het is een circulair en klimaatpositief project waarbij het gft-afval van zijn inwoners verwerkt wordt op een duurzame manier tot biogas en compost: twee waardevolle grondstoffen”, zegt Stephan Verwee. “Naast het opwekken van energie uit gft-afval, wordt ook elektriciteit geproduceerd met zonnepanelen.” De bouw van de installatie wordt dit jaar onderzocht, in 2025 moet de finale beslissing vallen.